Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Korrektur: Auto in der Hohenzollernstraße aufgebrochen

Rhede (ots)

Ein falscher Tatort genannt worden ist irrtümlich in der Meldung "Rhede - Pkw aufgebrochen" vom vergangenen Sonntag. Nicht an der Straße "Am Bach", sondern an der Hohenzollernstraße im Ortsteil Vardingholt haben Unbekannte in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag einen dort parkenden Wagen aufgebrochen. Die Täter entwendeten ein Autoradio. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell