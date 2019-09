Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallfahrer meldet sich nachträglich

Bocholt (ots)

Bei der Polizei gemeldet hat sich am Montag ein Autofahrer nach einem Unfall in Bocholt: Nach seinen Angaben hatte er gegen 10.30 Uhr auf dem Liebfrauenplatz beim Ausparken einen dunkelblauen Audi angefahren, der ebenfalls dort gestanden hatte. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet den Fahrer des blauen Audi sowie mögliche Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell