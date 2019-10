Polizei Gütersloh

POL-GT: Schreckschusswaffe sichergestellt - Streit in Gaststätte

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (09.10., 00.05 Uhr) wurde die Polizei über einen Streit in einer Gaststätte an der Münsterstraße informiert.

Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf mehrere aufgeregte und aufgebrachte Personen.

Es stellte sich heraus, dass es zwischen den teilweise alkoholisierten Männern zu Streitigkeiten gekommen ist. Ersten Ermittlungen nach, zog dabei ein 32-jähriger Mann aus Versmold eine Schreckschusspistole und schoss einmal damit im Inneren der Gaststätte. Dabei zielte er ersten Angaben nach nicht auf Personen. Anschließend wurde der 32-Jährige von mehreren Männern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt.

Der 32-Jährige erhielt einen Platzverweis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

