Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall zwischen PKW und Radfahrer - ein Schwerverletzter

Gütersloh (ots)

Halle (TW) - Am Dienstagmorgen (08.10., 07:06 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der Kreisstraße und der Brackweder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach, befuhr ein 36-jähriger Bielefelder mit seinem Rennrad den Fuß- und Radweg in Richtung Bielefelder Straße. Beim Überqueren der Kreisstraße kam es im Kreuzungsbereich zum Unfall. Der Radfahrer stieß mit dem Ford Transit eines 52-jährigen Hallers zusammen. Der Autofahrer kreuzte den Weg des Fahrradfahrers, als er in Richtung Brackweder Straße fuhr.

Der Radfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.300 Euro.

