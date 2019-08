Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190805.2 Tellingstedt: Einbruch in Baucenter

Tellingstedt (ots)

In der Nacht zu heute sind Unbekannte in einen Baumarkt in Tellingstedt eingestiegen. Trotzdem die Polizei nur kurz nach Alarmauslösung vor Ort war, waren die Täter bereits verschwunden.

Kurz nach 02.00 Uhr rückten Einsatzkräfte aus, nachdem bei dem Händler in der Straße Südermühle ein Einbruchalarm ausgelöst worden war. Binnen weniger Minuten erreichten die Beamten den Einsatzort und stellten fest, dass Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in das Objekt eingedrungen und mittlerweile unerkannt geflüchtet waren. Eine Absuche nach den Tätern, auch unter Einsatz eines Diensthundes, verlief negativ. Ob die Eindringlinge Beute machten, ist bis jetzt noch unklar. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

