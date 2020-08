Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach versuchtem Rollerdiebstahl geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Freitag (14.08.2020) in der Hohensteinstraße an zwei auf dem Gehweg abgestellten Motorrollern zu schaffen gemacht und versucht, eines der beiden Fahrzeuge zu entwenden. Ein Zeuge beobachtete die Tat und machte sich bemerkbar. Daraufhin ließen die Täter den Roller mitten auf der Fahrbahn liegen und flüchteten. Am Motorroller entstand ein Schaden in Höhe von zirka 200 Euro. Beide Männer hatten ein südeuropäisches Aussehen, werden als zirka 16-17 Jahre alt und 160 Zentimeter groß beschrieben. Beide hatten kurze schwarze Haare und trugen dunkle T-Shirts und kurze dunkle Hosen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

