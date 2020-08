Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (13.08.2020) im Oberen Schlossgarten zwei Frauen belästigt und ist anschließend geflüchtet. Die Frauen saßen gegen 19.05 Uhr auf den Treppenstufen des Opernhauses, als sie auf den Täter aufmerksam wurden, der wenige Meter entfernt hinter einem Baum stand. Er hatte sein erigiertes Glied in beiden Händen und onanierte offenbar. Währenddessen versuchte er, Blickkontakt zu den Frauen aufzubauen. Als diese aufstanden, ging der Mann in Richtung Ferdinand-Leitner-Steg davon. Er wird beschrieben als zirka 170 Zentimeter groß und mit normaler Statur. Er soll 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein, ein arabisches Aussehen und kurze dunkle Haare gehabt haben. Der Mann trug eine kurze dunkelblaue Jeans und ein dunkelblaues T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

