Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Räuber ermittelt und in Haft

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben einen 28 Jahre alten Mann ermittelt, der am 25.11.2019 gegen 12.00 Uhr versucht haben soll, eine Frau in einer Bankfiliale am Ernst-Reuter-Platz zu berauben und nach welchem mit Echtbildern gesucht worden ist (siehe Pressemitteilungen vom 25.11.2019 und 27.11.2019). Nach aufwändigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen kamen die Beamten auf die Spur des 28-jährigen kosovarischen Staatsbürgers. Er ist bereits seit dem 10.03.2020 in anderer Sache in Haft.

