Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 18. Juni 2020: --- Korrektur ---

Salzgitter (ots)

Salzgitter Salder: Auffahrunfall, 20000 Euro Schaden

Mittwoch, 17.06.2020, gegen 15:25 Uhr

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Salder, Vor dem Dorfe, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Demnach übersah ein 26-jähriger Autofahrer einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW und fuhr mit seinem PKW auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser PKW auf einen davor ebenfalls wartenden weiteren PKW aufgeschoben. An allen drei PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 20000 Euro. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Frank Oppermann

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell