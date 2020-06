Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 18. Juni 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Beim Einkauf bestohlen

Mittwoch, 17.06.2020, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr

Eine 54-jährige Frau ist am frühen Mittwochabend Opfer eines Diebstahls geworden. Demnach war die 54-jährige in einem Discounter in der Ludwig-Erhard-Straße beim Einkaufen. Hier hatte sie ihren Einkaufsbeutel mit diversen persönlichen Gegenständen im Einkaufswagen abgelegt. Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar eine günstige Gelegenheit aus und entwendete den Beutel samt Inhalt aus dem Einkaufswagen. Im Beutel befanden sich unter anderem das Portmonee und das Mobiltelefon der Geschädigten. Der Wert des Diebesgutes wird mit zirka 500 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Radfahrer mit 2,14 Promille gestoppt

Donnerstag, 18.06.2020, gegen 03:40 Uhr

Auch weil er ohne Licht unterwegs war, kontrollierte am frühen Donnerstagmorgen eine Streife der Polizei einen Radfahrer, der auf der Straße Zum Salzgittersee mit seinem Fahrrad unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim 62-jährigen Radler ferst. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Salzgitter Salder: Auffahrunfall, 20000 Euro Schaden

Mittwoch, 17.06.2020, gegen 15:25 Uhr

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Salder, Vor dem Dorfe, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Demnach übersah ein 26-jähriger Autofahrer aus Salzgitter einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW und fuhr mit seinem PKW auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser PKW auf einen davor ebenfalls wartenden weiteren PKW aufgeschoben. Dieser wurde wiederum auf den davor haltenden PKW aufgeschoben. An allen drei PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 20000 Euro. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

