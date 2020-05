Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Verkehrsunfallflucht (Korrektur)

Emsbüren (ots)

Gestern gegen 10:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Schüttorfer Straße in Emsbüren, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem Toyota (Auslieferungsfahrzeug einer Fast Food Kette) die Schüttorfer Straße in Richtung Schüttorf. Von der Straße Grüner Weg kommend, kreuzte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ungebremst die Schüttorfer Straße, ohne auf die Vorfahrt des 25-Jährigen zu achten. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 25-Jährige nach rechts aus und kommt beim Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab und schließlich in einem Graben auf der Seite zum Stehen. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle, Tel. 05977/929210, zu melden.

