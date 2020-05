Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Multivan geklaut

Papenburg (ots)

Gestern um 10:48 Uhr entwendete eine Person ein Fahrzeug aus einem Autohaus in Papenburg. Eine männliche Person machte eine Probefahrt mit einem weißen Multivan der Marke VW. Er kehrte jedoch nicht zum Autohaus zurück. Am Fahrzeug waren rote Kennzeichen angebracht. Es entstand ein Sachschaden von 55.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

