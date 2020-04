Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei nimmt Räuber fest

Meschede (ots)

Ein 21-jähriger Mann raubte am Sonntagabend zwei Männer auf der Lagerstraße aus. Er bedrohte die Opfer mit einem "Sturmgewehr". Kurz nach der Tat verhaftete die Polizei den jungen Mescheder. Gegen 22 Uhr trat der Mann auf dem Bahnhofsparkplatz in Erscheinung. Maskiert und unter Vorhalt des "Sturmgewehrs" forderte der Täter von zwei Männern die Herausgabe von Bargeld und den Geldbörsen. Nachdem die beiden 34- und 30-jährigen Männer ihr Geld ausgehändigt hatten, flüchtete der Täter in Richtung Kolpingstraße. Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte der Polizeiwache Meschede den Flüchtigen fest. Das Gewehr fanden die Polizisten in einem Gebüsch. Hier hatte es der Täter zuvor versteckt. Bei der Waffe handelt es sich um ein Druckluftgewehr, welche einem Sturmgewehr zum Verwechseln ähnlich sieht. Zudem fanden die Beamten bei dem Mann ein Messer. Der Mescheder wurde festgenommen. Im Laufe des Montags wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell