Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Kradfahrers

Meschede-Calle (ots)

Am 24.04.2020 beabsichtigte ein 41jähriger Kleinkraftradfahrer auf der L 840 in Calle-Wallen einen vor ihm fahrenden PKW und einen davor fahrenden Trecker zu überholen. Während des Überholvorgangs beabsichtigte der 37jährige PKW-Fahrer nach links abzubiegen. Hierbei touchierte er den Kradfahrer, der hierdurch zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte sich der Kradfahrer schwer und musste ins Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.(Wie)

