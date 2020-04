Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Meschede

Meschede (ots)

Am 24.04.2020, 18.18 Uhr befuhr eine 60jährige Frau aus Meschede die Le-Puy-Straße in Richtung Antoniusbrücke. Im weiteren Verlauf beabsichtigte sie nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 60jährigen Mannes aus Meschede. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann, sowie ein 9jähriges Mädchen, welches sich in dem Fahrzeug der Frau befand, leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.(Wie)

