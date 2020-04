Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahre flüchtet

Arnsberg (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer flüchtete ein bislang unbekannter Autofahrer. Am Donnerstag gegen 16 Uhr fuhr der 59-jähriger Rennradfahrer auf der Graf-Gottfried-Straße in Richtung Möhnestraße. In gleiche Richtung fuhr ein weißer Pkw Mercedes. Als das Auto an der Kreuzung mit der Engelbertstraße nach rechts abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Radfahrer aus Werdohl leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer stieg zunächst aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Verletzten. Zudem bat er darum, auf die Unfallaufnahme durch die Polizei zu verzichten. Als der der Werdohler erklärte, dass die Polizei bereits informiert wurde, stieg der Mann in sein Auto und flüchtete in Richtung Hilsmannring. Beschreibung des flüchtigen Fahrers: Etwa 20 bis 25 Jahre, kurze Haare, blaues T-Shirt, an beiden Armen tätowiert Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

