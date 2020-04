Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Bislang unbekannten Täter versuchten in der Zeit von Mittwoch, 12.30 Uhr bis Freitag, 07.15 Uhr in eine Arztpraxis in Sundern-Hachen einzudringen. An der Eingangstür konnten vom Besitzer frische Hebelmarken festgestellt werden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der Rufnummer 02933 / 90 200. (Wie)

