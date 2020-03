Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Junger Fahrer bei "Baumunfall" leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am frühen Samstagabend, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Uthlede mit seinem Audi die Kreisstraße (K 49) in Rechtebe. Dabei kam er auf regennasser Fahrbahn und starkem Seitenwind in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der junge Fahrzeugführer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße wurde zur Bergung des Fahrzeugs zwischenzeitig komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell