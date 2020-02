Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Raub auf Fußgänger

Kripo sucht nach Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 15. Februar 2020, zeigte ein 19-Jähriger beim Polizeirevier Elmshorn an, dass er in der Nacht in der Straße Langelohe beraubt wurde.

Zwischen 3 Uhr und 3:30 Uhr sei er die Langelohe vom Steindamm in Richtung Adenauerdamm gegangen. Er sei dann unvermittelt von hinten niedergeschlagen worden. Zwei Personen, vermutlich männlich, hätten ihm anschließend sein Smartphone geraubt und seien danach in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Elmshorn. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04121-8030 zu melden.

