POL-SE: Bad Bramstedt - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kind

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 14. Februar 2020, ist es in Bad Bramstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad fahrenden Kind gekommen. Der Junge wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Gegen 14:20 Uhr befuhr ein 49-Jähriger aus dem Bad Bramstedter Umland mit seinem BMW die Straße Maienbeeck in Richtung Hitzhusen. Zeitgleich befuhr ein 11-jähriger Junge aus Bad Bramstedt mit seinem Fahrrad die Straße Schäferberg in Richtung Maienbeeck. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überquerte der Junge die Fahrbahn des Maienbeeck, ohne den vorfahrtberechtigten Fahrzeugverkehr durchfahren zu lassen. Einen vorhandenen Fußgängerüberweg (Zebra-Streifen) nutzte der 11-Jährige offenbar nicht. Der Radfahrer stieß mit dem BMW des 49-Jährigen zusammen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte führten vor Ort eine Verkehrsunfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

