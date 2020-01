Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tür eingetreten

Uslar (ots)

Uslar (st)

04.01.20, 14.30 Uhr - 23.45 Uhr

Bislang unbekannter Täter gelangt in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße durch Auftreten der Wohnungstür einer 27-jährigen Geschädigten aus Uslar in die Wohnung, durchsucht die Räumlichkeiten und entwendet Bargeld. Es entsteht Gesamtschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise zur Tat, zum Täterkreis oder Tathergang erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05571-926000.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell