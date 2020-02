Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 14. Februar 2020, wurde ein Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem PKW in Wedel schwer verletzt.

Gegen 15 Uhr ereignete sich der Verkehrsunfall auf der Pinneberger Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 66-Jähriger aus Holm mit seinem Fahrrad den rechten Radweg der Pinneberger Straße in Richtung Pinneberg. In Höhe des Eggernkamp überquerte er die Fahrbahn der Pinneberger Straße und übersah dabei offenbar den VW einer 52-jährigen Pinnebergerin, die hinter ihm in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer.

Der 66-jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Zur Klärung einer möglichen Alkoholbeeinflussung wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen. Für die Unfallaufnahme wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Polizeirevier Wedel. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

