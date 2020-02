Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 16. Februar 2020, ist es in Norderstedt zum Einbruch in ein Reihenhaus gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 10:15 Uhr und 13:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Waldschneise. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Nach der Tat verließen die Täter den Bereich unerkannt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die weiteren Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegengenommen.

