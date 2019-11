Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Einbrecher durchsuchen Wohnung.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Mühlenstraße ein. Zwischen 18 und 21 Uhr durchsuchten die Einbrecher die Wohnung nach Diebesgut und richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro an. Zu möglicher Beute ist bislang nichts bekannt. Zeugenhinweise für die Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 / 6090 entgegen.

