POL-LIP: Lage. U-Haft nach Drogenfund.

Am Dienstag stellte die Kripo bei einer Durchsuchung mehrere Kilo Betäubungsmittel sicher. Die Polizei Lippe führt derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen ein Brüderpaar aus Lage wegen dringenden Tatverdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Rahmen dessen vollstreckten die Beamten Durchsuchungsbeschlüsse an der Wohnanschrift der 33 und 29 Jahre alten Brüder in Lage.

In den Zimmern der Männer, die noch bei ihren Eltern in einem Einfamilienhaus wohnen, wurden umfangreich Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, hier hauptsächlich Marihuana und Kokain, aber auch Amphetamin, Crystal Meth, Ecstasy sowie Haschisch aufgefunden. Die Drogen waren teils verkaufsfertig verpackt, teils eingeschweißt oder in verschieden großen Gebinden abgepackt.

Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizeibeamten alleine über drei Kilogramm Marihuana und über 300 Gramm Kokain sicher. Zum Ende der Durchsuchung erschien einer der Beschuldigten mit einem Mazda am Wohnhaus. In dem Wagen wurden weitere drei Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt, die offensichtlich aus einer aktuellen Beschaffung stammten.

Das Amtsgericht Detmold erließ gegen beide Beschuldigte Untersuchungshaftbefehle, der Haftbefehl gegen den jüngeren Bruder wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

