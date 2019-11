Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wahmbeck. Unfall mit dem Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21:50 Uhr kam ein 19-jähriger Lemgoer aus ungeklärter Ursache mit seinem Golf in den Gegenverkehr. Der Golffahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Wahmbeck unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links in den Gegenverkehr driftete. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Golf eines 27-jährigen Mannes aus Lemgo. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro.

