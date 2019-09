FW Mettmann: Offene Türen bei der Feuerwehr Mettmann mit großem Oldtimer-Korso durch die Innenstadt

Feuerwehr Mettmann

Am Samstag, dem 14.09.2019 öffnet die Mettmanner Feuerwehr im Rahmen ihres 150-jährigen Bestehens von 11 Uhr bis 18.00 Uhr ihre Türen für alle Interessierten. Eröffnet wird die Veranstaltung mit einem großen Oldtimer-Korso. Dieser startet bereits ab 10.00 Uhr am Kreishaus, Verwaltungsgebäude 2 (Goethestraße) und zieht unter anderem durch die Fußgängerzone und die Königshofstraße. Die alten Feuerwehrfahrzeuge können neben dem aktuellen Fuhrpark dann auf dem Rathausparkplatz und auf dem Gelände der Feuerwache während des gesamten Tages hautnah bestaunt werden.

Weiterhin bieten die Blauröcke ihren Gästen folgende Attraktionen:

- brandheiße Schauübung der Jugendfeuerwehr (13:30 Uhr) - Einsatzübung "Verkehrsunfall" mit Mitmach-Aktion (14:30 Uhr) - Feuerwehr-Quiz - Modell-Ausstellung - Feuerwehr-Hüpfburgen - Rundfahrten mit dem Löschfahrzeug - Fahrten mit einer Hubarbeitsbühne - Vorstellung der Jugendfeuerwehr - Vorstellung des Fördervereins - praktische Erste-Hilfe-Übungen - Infos zu Rauchmeldern - Feuerlöschertraining

Große und kleine Feuerwehrfans können sich am Firetruck in Einsatzkleidung in spektakulären Einsatzsituationen ablichten lassen. Zur Erinnerung und als besonderer Gag haben die Besucher die Möglichkeit, sich die Notrufnummer 112 in eine Baumscheibe zu brennen.

Weiterhin gibt es natürlich für das leibliche Wohl:

- Getränkewagen, Erbsensuppe, Kaffee- und Kuchentheke, Waffeln, Pommes, Grillstand

Die Feuerwehr freut sich auf einen schönen Tag mit vielen Gästen.

