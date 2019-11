Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Radfahrer leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 6:30 Uhr, übersah ein 71-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Autofahrer wollte mit seinem Mercedes von der Wilhelm-Mellies-Straße nach rechts in die Bielefelder Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden 44-jährigen Radler. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht am Bein. Der Sachschaden liegt bei rund 3100 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell