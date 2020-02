Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Biomülltonne in Brand gesetzt - Diebstahl aus Auto - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Biomülltonne in Brand gesetzt

Hofbieber - Am Montagabend (24.02.), gegen 22.15 Uhr, setzten Unbekannte in der Straße "Am Hofberg" eine Biomülltonne in Brand. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte das Feuer und konnte es frühzeitig löschen. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Diebstahl aus Auto

Petersberg - Unbekannte stahlen am Montagmorgen (24.02.), zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr, eine Armbanduhr und ein Handy aus dem Handschuhfach eines grünen Skoda Yeti. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Kreuzgrundweg. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten ist nicht bekannt. Es entstand ein Schaden von circa 2.500 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Ehrenberg - Unbekannte stahlen zwischen Samstagmorgen (22.02.) und Montagmorgen (24.02.) in der Forsthausstraße im Ortsteil Wüstensachsen das vordere amtliche Kennzeichen N-NC 1016 eines VW Crafter. Das Fahrzeug parkte auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

