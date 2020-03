POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven für Sonntag, 01.03.2020

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven Schlägerei nach Diskobesuch

Am Sonntagmorgen, gegen 05:30 Uhr, soll es zu einer Körperverletzung vor einer Diskothek in Lüdingworth gekommen sein. Drei junge Männer sollen einen Besucher der Diskothek geschubst haben, so dass dieser zu Boden fiel. Anschließend sollen sie gemeinschaftlich auf den Mann eingeschlagen und getreten haben. Der junge Mann kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, die Täter flüchteten über Weideflächen in Richtung Wanna und durchquerten dabei mehrere Gräben. Zwei Täter konnten nach zweieinhalbstündiger Suche völlig durchnäßt durch eine zivile Streife der Polizei festgenoommen werden. Da die Täter unter Alkoholeinfluss standen, wurde eine Blutennahme angeordnet. Nachdem sie trockene Kleidung bekommen haben, konnten sie nach Hause gehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven zu melden.

aus Spaß wird Ernst Ein junger Mann sprach in der Samstagnacht zwei uniformierte Polizisten aus Cuxhaven in der Rohdestraße an und teilte scherzhaft mit, dass er Drogen dabei habe. Eine anschließende Durchsuchung führte zum Auffinden von einer geringen Menge Marihuana. Der Mann nahm irrtümlich an, er hätte die Drogen entsorgt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Holzdiebstahl Loxstedt

Am 01.03.2020 wird der Polizei Schiffdorf bekannt, dass ein unbekannter Täter auf einem privaten Waldgrundstück in 27612 Loxstedt (Ortsteil Stotel) unbefugt 10-15 Bäume gefällt und teilweise das zerkleinerte Holz entwendet hat. Die Tatzeitraum soll 25/26.02.2020 sein. Das Waldgrundstück liegt an einem unbefestigten Weg hinter dem dortigen Sandreitplatz des Reitclub Stotel. Der unbefestigte Weg ist von der Gartenstraße oder Schulstraße erreichbar.

Zeugen die das Geschehen beobachtet haben oder dienliche Hinweise zu Personen oder einem dort gesehenen Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Schiffdorf (04706-948-0) zu melden.

