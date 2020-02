Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrraddieb lässt Fahrrad zurück + Pkw mutwillig beschädigt

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am Montag (24.02.2020), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr, wurde aus einer Garage im Mittelweg in Spaden ein schwarzes Pedelec der Marke Hercules im Wert von über 2.000 Euro gestohlen. Am Tatort wurde dann ein schwarzes Herrenrad der Marke Diamant aufgefunden, das von den Tätern zurückgelassen worden sein dürfte (Foto). Die Polizei Schiffdorf bittet um sachdienliche Hinweise (Tel.: 04706 - 9480).

+++

Beschädigter Pkw nach Karnevalsveranstaltung in Wehdel

In der Nacht nach dem Karnevalsumzug in Wehdel (22./23.02.2020) randalierten gegen 2:30 Uhr in der Altluneberger Straße mehrere Personen. Dabei wurde mindestens ein Pkw, Daimler-Benz E-200, beschädigt und der Außenspiegel abgebrochen. Vor Ort sollen acht bis zehn Personen gewesen sein, die anschließend in einem dunklen Transporter weggefahren sind. Die Polizei Schiffdorf bittet um sachdienliche Hinweise (Tel.: 04706 - 9480).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell