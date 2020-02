Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit Sachschaden ++ Nach Parkunfall geflüchtet

Cuxhaven (ots)

Vorfahrt missachtet - Unfall mit Sachschaden

Geestland/Bad Bederkesa. Am Montagmorgen ereignete sich um kurz vor 9 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Drangstedter Straße in Bad Bederkesa. Eine 45-jährige Frau aus Bad Bederkesa wollte mit ihrem Ford aus der Feldstraße nach links in die Drangstedter Straße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 27-jährigen aus Bülkau in seinem VW. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 8000 Euro geschätzt.

Nach Parkunfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Geestland/Bad Bederkesa. Auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes im Handelspark wurde am Montag, zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr, ein geparkter Transporter mit Osnabrücker Kennzeichen durch einen unbekannten Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 entgegen.

