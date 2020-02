POL-CUX: Schwerer Arbeitsunfall an Schleusenbaustelle - 43-Jähriger schwer verletzt + Unfallzeugen gesucht

Polizeiinspektion Cuxhaven

Schwerer Arbeitsunfall an Schleusenbaustelle - 43-Jähriger schwer verletzt

Otterndorf. Am Donnerstagnachmittag (27.02.2020) erlitt ein 43-jähriger Arbeiter aus dem Kreis Celle schwere Verletzungen, als tonnenschwere Stahlstangen auf ihn stürzten. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war der Mann mit einem Kollegen dabei, zwei Stahlstangen von je 13,5 m Länge und 700 kg Gewicht, die auf Böcken abgelegt waren, mit einem Gewinde mittig miteinander zu verbinden, wobei die Stangen von den Böcken auf den Arbeiter stürzten. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde eingeschaltet.

Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven. Bereits am vergangenen Freitagmittag (21.02.2020) gegen 13:35 Uhr setzte der Fahrer eines gold- oder beigefarbenen Mercedes (Art SUV) auf der Altenbrucher Landstraße im Überholverbot zum Überholen an und übersah einen ebenfalls im Überholverbot überholenden Ford Fiesta. Dieser Pkw soll unmittelbar hinter einem Treckergespann ausgeschert sein. Der 29-jährige Ford-Fahrer wich nach links aus und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Der Mercedesfahrer soll seinen Überholvorgang beendet und seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Fiesta soll es nicht gekommen sein. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 04721 / 5730 zu melden.

