Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Kellerbrand - erste Ermittlungsergebnisse

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 15:30 Uhr, brannte Am Stuvenberg der Keller eines Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen technischen Defekt im Flur des Kellers gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

