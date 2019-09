Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Ärgerlich für eine Bückeburger Fahrzeughalterin, die am vergangenen Freitag um 15.20 Uhr zu ihrem geparkten roten Pkw Fiat auf der Wallstraße in Bückeburg zurückkehrte und einen Unfallschaden an der Fahrerseite des Autos feststellen musste.

Der Verursacher ist flüchtig und fügte dem roten Fiat, der gerade mal ca. 15 Minuten in der Einbahnstraße stand, einen tiefen 17cm langen Lackkratzer und eine Beule zu.

Der Unfallverursacher könnte nach der bisherigen Spurenauswertung ein weißes Fahrzeug gefahren haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg entgegen, Tel.: 05722/95930.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell