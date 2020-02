POL-OE: Graffitisprayer festgestellt

Kreispolizeibehörde Olpe

Am Donnerstag (20. Februar) hat ein Zeuge der Polizei gegen 20.30 Uhr gemeldet, dass drei Heranwachsende Graffiti an Fundamente einer Brücke an der L 715 in Bilstein sprühten. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten zwei der drei Beschuldigten vor Ort feststellen und stellten zwei Sprühdosen sicher. Der dritte Tatverdächtige war nicht mehr vor Ort. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Nach Feststellung der Personalien wurden die Verdächtigen wieder entlassen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen. Die genaue Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

