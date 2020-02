Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Ladendieb flüchtet

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch (19. Februar) hat gegen 16.20 Uhr eine unbekannte Täterin in einem Drogeriemarkt in der Bamenohler Straße in Bamenohl mit einer präparierten Handtasche diverse Hygieneartikel entwendet. Eine Mitarbeiterin ging ihr bis auf den Parkplatz nach. Es gelang der Täterin, in Richtung Sportplatz zu flüchten. Zwischen den Fahrzeugen konnte die Tasche wenig später aufgefunden werden. Darin befanden sich diverse Hygieneartikel, darunter auch zwei Packungen mit hochwertigen Gesundheitspräparaten, im Wert von 90 Euro. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

