POL-HL: PD HL-St. Gertrud-Meesenring / Übung macht den Meister - Last-Minute-Karten für Verkehrserziehung

Lübeck (ots)

Vielleicht mal in den Ferien zur Jugendverkehrsschule im Meesenring Unterstützt durch den Rotary-Club Lübeck-Burgtor werden Kolleginnen und Kollegen des SG 1.4 / Präventionsstelle Lübecker Kinder im Alter von 5 - 10 Jahren in den Herbstferien in die Geheimnisse und Gefahren des Straßenverkehrs eingewiesen.

Für die zweite Ferienwoche sind noch reichlich Termine auf dem Verkehrsübungsplatz am Meesenring frei. Die Teilnahme erfolgt über vorherige Anmeldung bei den Lübecker Revieren.

Termine: Dienstag, 15. Oktober 2019, Mittwoch, 16. Oktober 2019 und Donnerstag, 17. Oktober 2019, jeweils um 09:30 Uhr und 15:00 Uhr.

