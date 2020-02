Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in eine Kindertagesstätte

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch 06.50 Uhr, suchten Unbekannte eine Kindertagesstätte an der Kranichstraße heim. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend durchwühlten sie die Zimmer. Ob die Einbrecher Beute machten, steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

