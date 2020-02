POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. 10-Jährige geschlagen, Hattersheim, Im Nex, 09.02.2020, 08.45 Uhr

(ho)Ein 10-jähriges Mädchen ist gestern Morgen in Hattersheim von einer unbekannten Frau geschlagen worden. Den Angaben des Mädchens zufolge, lief sie gegen 08.45 Uhr durch die Straße "Im Nex", als sie auf die Frau aufmerksam wurde, die bereits in diesem Moment mit sich selbst sprach. Als das Mädchen an ihr vorbeilief, wurde sie von der Frau angeschrien und in den Bauch geboxt. Daraufhin verspürte die 10-Jährige starke Schmerzen und flüchtete. Sie erstattete später mit ihren Eltern Strafanzeige bei der Polizei. Die Schlägerin beschrieb sie als ca. 50 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, mit grauen, längeren, gelockten Haaren, einem runden Gesicht und einem insgesamt ungepflegten Erscheinungsbild. Die Frau trug kurze, graue Hosen, grüne Strumpfhosen und hatte eine Schnapsflasche bei sich. Personen, die Angaben zur Identität der Frau oder zu deren Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu verständigen.

2. Auseinandersetzung in Gaststätte, Eschborn, Niederhöchstadt, Hauptstraße, 08.02.2020, gg. 23.50 Uhr

(ho)Aus bisher unbekannten Gründen ist es am späten Samstagabend in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Niederhöchstadt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Die Männer schlugen aufeinander ein und bewarfen sich unter anderem mit Gläsern und Aschenbechern. Eine Angestellte der Gaststätte wurde durch herumfliegende Gegenstände am Kopf getroffen, glücklicherweise aber nur leicht verletzt. Die beiden Beteiligten der Schlägerei flüchteten schließlich aus der Gaststätte, konnten jedoch von den herbeigerufenen Einsatzkräften der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Es gibt jedoch erste Zeugenhinweis zur Identität, denen die Polizei nun nachgeht. Weitere Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.

3. Einbrecher gescheitert, Bad Soden, Neuenhain, Rother Weingartenweg, 07.02.2020 bis 09.02.2020

(ho)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes ist es Einbrechern nicht gelungen, in ein Einfamilienhaus in Neuenhain einzudringen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Garten des Hauses und versuchten, eine Terrassentür aufzuhebeln. Als ihnen das offenbar nicht gelang, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Was blieb ist ein geringer Sachschaden an der Tür. Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Pkw erheblich beschädigt, Kriftel, Schulstraße, 09.02.2020, zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr

(ho)Gestern Nachmittag ist in der Schulstraße in Kriftel ein geparkter Daimler Chrysler durch Unbekannte erheblich beschädigt worden. Die Täter näherten sich dem Wagen und zerkratzten die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Sturmtief Sabine - Baum stürzt auf Pkw, Kreisstraße 721, zwischen Ober- und Niederjosbach, 10.02.2020, gg. 09.15 Uhr

(ho)Bedingt durch den Sturm ist heute Morgen ein Baum zwischen Oberjosbach und Niederjosbach umgestürzt und hat einen Pkw unter sich begraben. Gegen 09.15 Uhr war auf der Kreisstraße 721 ein 54-jähriger Mann mit seinem VW unterwegs, als der Baum in einer Linkskurve auf das Fahrzeug stürzte. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Mann in seinem total beschädigten Pkw eingeklemmt wurde. Nur mit Spezialgerät der eingesetzten Feuerwehrkräfte gelang es, den Fahrer aus dem Autowrack zu befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den VW beträgt mindestens 5.000 Euro. Die Kreisstraße 721 musste für die Zeit der Rettungs- und Aufräumarbeiten zwischen 09.20 Uhr und 11.30 Uhr voll gesperrt werden.

