POL-OLD: +++ Führungswechsel bei den Regierungsbrandmeistern der Polizeidirektion Oldenburg +++ Udo Schwarz ist neuer Regierungsbrandmeister +++ Dieter Schnittjer aus dem Amt verabschiedet +++

Führungswechsel bei den Regierungsbrandmeistern der Polizeidirektion Oldenburg: Am Dienstagabend ist Udo Schwarz im Rahmen der Verbandssitzung des Oldenburger Feuerwehrverbandes vom Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Kühme zum Regierungs-brandmeister ernannt worden. Der 48-jährige Schwarz übernimmt den Posten von Dieter Schnittjer, der das Amt seit 2013 ausgeübt hatte und im Rahmen der Sitzung in den Räumlichkeiten der Öffentlichen Versicherung Oldenburg verabschiedet wurde.

"Sie haben die Ihnen übertragenen Aufgaben stets verantwortungsvoll und mit großem Engagement erfüllt", bedankte sich Johann Kühme bei dem scheidenden Dieter Schnittjer, der im Jahr 2013 zum Regierungsbrandmeister ernannt worden war und in dessen Amtszeit unter anderem die Bewältigung des Moorbrandes in Meppen und das Feuer in der Lürssen-Werft im Jahr 2018 fiel. Im Beisein vom Referatsleiter für den Brandschutz im niedersächsischen Innenministerium, Landesbranddirektor Jörg Schallhorn, verlieh Johann Kühme dem 58-jährigen Schnittjer in Anerkennung seiner besonderen Verdienste im Brandschutz und bei der Hilfeleistung der Feuerwehren des Landes Niedersachsen das Goldene Feuerwehrenzeichen am Bande. Künftig ist Udo Schwarz als neuer Regierungsbrandmeister des Aufsichtsbezirk-West als Repräsentant der ehrenamtlichen Feuerwehren der Städte Delmenhorst, Oldenburg und Wilhelmshaven und der Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Friesland, Oldenburg, Vechta sowie Wesermarsch zuständig. Er ist zudem Bindeglied zwischen der Feuerwehr und der Polizei und trägt dafür Sorge, dass unter anderem die zweckmäßige Ausrüstung und die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren jederzeit gewährleistet bleiben.

Udo Schwarz begann bereits früh, sich ehrenamtlich in der Feuerwehr zu engagieren. Seit seinem 13. Lebensjahr ist der gebürtige Dammer als Brandbekämpfer aktiv, zurzeit ist der ehemalige Ortsbrandmeister der Feuerwehr Damme stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Vechta. Im April dieses Jahres wurde der 48-Jährige mit der Ehrenmedaille des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet.

"Sie bringen alles mit, was man für diesen Posten benötigt. Ich bin mir sicher, dass die Feuerwehr im Oldenburger Land bei Ihnen in den besten Händen liegt", sagte Johann Kühme, wünschte dem neuen Regierungsbrandmeister Udo Schwarz viel Erfolg in seinem Amt und sicherte ihm seine Unterstützung bei seiner neuen Aufgabe zu.

