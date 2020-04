Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Medebach: Einen erneuten Einbruch in eine Scheune wurde der Polizei in Medebach am Samstag gemeldet. Diesmal brachen die Täter in eine Feldscheune an der Korbacher Straße, in der Gemarkung "Valshagen" ein. Die Tatzeit liegt zwischen dem 23. und 25. April. Aus der Scheune entwendeten die Täter einen Benzinkanister sowie einen älteren Freischneider. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Am Samstag gegen 14 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses an der Casper-Frank-Straße mehrere Hebelspuren an der Eingangstür. Unbekannte Täter hatten versucht in das Haus einzubrechen. Sie waren jedoch an der stabilen Tür gescheitert. Eine genaue Tatzeit konnte der Bewohner nicht angeben. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell