BPOL-H: Sauber: Waschtag im Regionalzug

Hannover (ots)

Heute Vormittag wunderte sich ein Zugbegleiter der Westfalenbahn von Braunschweig nach Hannover über eine große Wasserlache, die sich vom WC bis in den Fahrgastraum verteilte. Im Toilettenraum fand er einen Mann (28) vor, der seine Wäsche im Handwachbecken einer gründlichen Reinigung unterzog. Einen Fahrschein oder Geld zur Fahrpreisnacherhebung konnte der Pole nicht vorweisen. Er gab an, in die Niederlande reisen zu wollen.

In Hannover klopften Bundespolizisten an die Tür. Der Mann saß mit nacktem Oberkörper auf der Toilette und wusch sich und seine Bekleidung unbekümmert weiter. Die Beamten nahmen den wohnsitzlosen Mann mit zur Wache und fertigten eine Anzeige wegen Leistungserschleichung. Nicht seine erste - eine Überprüfung ergab, dass der Mann schon mehrfach beim Schwarzfahren Richtung Westgrenze erwischt wurde.

