POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aufgebrochener Zigarettenautomat - Unfälle

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 06:35 Uhr und 10:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen im Einmündungsbereich in der Straße Wanne Ecke Beim Erlenwäldchen geparkten Pkw Ford Kuga. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer und zum Unfallgeschehen, nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191/ 9090 entgegen.

Oppenweiler: Zigarettenautomat aufgebrochen

Im Zeitraum von Montag 15:00 Uhr bis Dienstag 07:30 Uhr beschädigten Unbekannte in der Hauptstraße (Ortsdurchgangsstraße) einen Zigarettenautomaten. Es wird vermutet, dass der Automat mit Hilfe eines Fahrzeugs von der Wand gerissen und anschließend aufgebrochen wurde. Der Sachschaden am Automaten liegt bei ca. 3750 Euro, zudem wurden die darin befindlichen Zigaretten und Bargeld entwendet. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Sulzbach (07193/352) zu melden.

Fellbach: Sattelzugmaschine fährt auf Pkw auf

Ein Sachschaden von ca. 8000 Euro entstand am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr, als der 39-Jährige Führer der Sattelzugmaschine auf die vor ihm fahrende Renault Fahrerin auffuhr. Diese wollte von der Benzstraße nach rechts in die Freibergstraße abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte der 39 Jahre alte Sattelzugfahrer zu spät, weshalb es zum Unfall kam. An beiden Kraftfahrzeugen liegt der Sachschaden jeweils bei einer Höhe von ca. 4000 Euro.

Fellbach: Auffahrunfall

Gegen 06:15 Uhr am Dienstagmorgen wollte eine 25 Jahre alte Autofahrerin aus der Eberhardstraße nach rechts in die Bühlstraße abbiegen. Hierbei musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Die unmittelbar hinter ihr befindliche 47- jährige Mazda Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Auto der 25-Jährigen auf. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro und 3000 Euro.

Winnenden: Vorfahrtsunfall

Die 25-Jährige VW Polo Fahrerin befuhr am Dienstagvormittag gegen 11:10 Uhr die Seegartenstraße und wollte nach links auf die Wiesenstraße abbiegen. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte Toyota Fahrerin. Infolgedessen kam es zum Unfall. Der Sachschaden beläuft sich auf 3500 Euro beim Polo und auf 3000 Euro beim Toyota.

Waiblingen: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Am Dienstag gegen 07:15 Uhr fuhr eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Opel Adam im stockenden Verkehr auf der B 14 Richtung Stuttgart zwischen Waiblingen Nord und Waiblingen Mitte infolge Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Mercedes Benz auf. Dieser wird aufgrund dessen auf den vor ihm befindlichen Pkw KIA aufgeschoben. Am Opel Adam entstand ein Totalschaden der auf ca. 10000 Euro geschätzt wurde. Am Mercedes Benz beläuft sich auf ca. 6000 Euro, beim KIA auf ca. 1500 Euro.Verletzt wurde niemand.

