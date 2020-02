Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW-Aufbruchsserie vor Aufklärung - möglicher Tatverdächtiger ermittelt - Vorfahrt missachtet - schwer verletzt - Einbruch in Ladengeschäft - Rollerfahrer schwer verletzt

Crailsheim: PKW-Aufbruchsserie vor Aufklärung - möglicher Tatverdächtiger ermittelt

Seit September 2019 häuften sich in Crailsheim und Umgebung Aufbrüche von Autos, die meistens nur kurze Zeit auf einem Parkplatz abgestellt waren. Als die Fahrer zu ihren Fahrzeugen zurückkamen, war meist eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Rucksack oder die Handtasche aus dem Auto entwendet. Am 22.01.20 gelang es nun Beamten der Polizei Crailsheim einen Tatverdächtigen unmittelbar nach einem erneuten PKW-Aufbruch zu kontrollieren. In einer anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnungen und seines PKW konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Dem 54-jährigen Tatverdächtigen werden bislang mindestens 25 PKW-Aufbrüche vorgeworfen. Die Polizei Crailsheim bittet weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07951 / 4800 zu melden.

Gerabronn: Vorfahrt missachtet - schwer verletzt

Am Dienstag gegen 09:45 Uhr befuhr ein 87-jähriger Lenker einer Mercedes B-Klasse den Gemeindeverbindungsweg vom Himmelreichshof in Richtung Rückershagen. Bei der Überquerung der L1033 übersah der Senior einen von links kommenden PKW Peugeot eines 27-jährigen Fahrers. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte der Peugeot-Lenker einen Zusammenstoß mit dem Mercedes nicht mehr verhindern. Der Peugeot prallte frontal in die Fahrertür des Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden anschließend nach links von der Fahrbahn abgewiesen. Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer und der Peugeot-Lenker leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Am Unfallort waren außer der Polizei noch zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Gerabronn-Amlishagen mit drei Fahrzeugen und 23 Kräften eingesetzt.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Ladengeschäft

Am Dienstag um 03:30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher eine Eingangstür zu einem Gebäude in der Blockgasse auf. Anschließend wurde im Gebäude eine weitere Tür aufgebrochen, so dass ein Zugang zum Ladengeschäft möglich war. Aus dem Geschäft wurden etwa 50 Trauringmuster im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Blaufelden: Rollerfahrer schwer verletzt

Am Dienstag um 10:10 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Kleinkraftroller den Gemeindeverbindungsweg von Blaufelden in Richtung Rot am See. Im Weiler Schuckhof missachtete der 24-Jährige an der Kreuzung zur B 290 die Vorfahrt des von rechts aus Richtung Blaubach kommenden Pkw VW Touran einer 51-jährigen Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Der Roller wurde nach links abgewiesen und prallte gegen die dortige Bushaltestelle. Der Fahrer kam einige Meter weiter lebensgefährlich verletzt im Straßengraben zum Liegen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert ist. Zusätzlich muss noch geklärt werden, ob der 24-Jährige überhaupt im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5400 Euro.

