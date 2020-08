Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher auf Balkon überrascht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen (13.08.2020) versucht, über einen Balkon in eine Wohnung an der Möhringer Landstraße einzubrechen und sind dabei von einem Nachbar überrascht worden. Ein 36-jähriger Anwohner wachte gegen 02.15 Uhr von verdächtigen Geräuschen auf und begab sich auf seinen Balkon, von wo aus er zwei unbekannte Männer sah. Einer der Täter hielt sich am Balkon seines Nachbarn fest, während der andere ihm beim Hinaufklettern half. Als die Einbrecher den Anwohner bemerkten, flüchteten sie in Richtung Am Wallgraben. Beide Männer werden als südländisch aussehend und mit dunklem Teint beschrieben. Sie trugen lange dunkle Hosen, keine Oberbekleidung und hatten helle T-Shirts hinten in den Hosenbund gesteckt. Ein Täter soll dunkle Augen, schwarze Haare und eine schmächtige Statur gehabt haben, der zweite Täter war eher korpulent. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

