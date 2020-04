Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Sachschaden bei Brand in Werkstatthalle

Werlte (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr zwei miteinander verbundene Werkstatthallen auf dem Gelände eines Tischlereibetriebes an der Hobelstraße in Brand. Ein Zeuge wurde auf das Feuer aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Die Wehren aus Werlte und Lorup waren mit acht Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort und brachten den Brand zügig unter Kontrolle. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in den Hallen. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

