Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Waldstück in Brand

Lingen (ots)

Am Mittwochnachmittag geriet im Ortsteil Laxten ein rund 500 x 200 Meter großes Waldstück in Brand. Die Feuerwehr war mit einem massiven Kräfteaufgebot vor Ort und baute einen Löschgürtel auf, um die Ausbreitung des Feuers insbesondere in Richtung der sich in der Nähe befindlichen Rehaklinik sowie des Seniorenwohnheimes zu verhindern. Die rund 160 Einsatzkräfte brachten das Feuer nach mehreren Stunden unter Kontrolle. Ein Polizeihubschrauber unterstützte bei der Aufklärung der brandbetroffenen Fläche. Auch Landwirte stellten mit Wasser gefüllte Gülletanks zur Verfügung und unterstützten dabei die Arbeit der Feuerwehrkräfte. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

