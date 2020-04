Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mann entblößt sich vor Familie

Lingen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 14. April, kam es gegen 17:15 Uhr zu exhibitionistischen Handlungen am Natursee im Lingener Stadtteil Wachendorf an der Dalumer Straße. Ein ca. 45 Jahre alter, ca. 180cm großer, schlanker Mann mit beigefarbenem Pullover zeigte sich teilweise entkleidet gegenüber einer dort spazierengehenden. Zuvor habe sich der Mann bereits sehr auffällig verhalten. Nach Betätigen des Notrufes habe sich der Mann entfernt. Durch die Familie sind kurz darauf weitere Spaziergänger gewarnt worden. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen (Tel. 0591/870) in Verbindung zu setzen.

