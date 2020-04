Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Nissan beschädigt

Meppen (ots)

Am Mittwoch in dem Zeitraum von 15:50 bis 16:00 Uhr ereignete sich in Meppen ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Nissan Qashqai beschädigt wurde. Dieser Pkw war zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz des Postamts an der Bahnhofstraße 29 geparkt. Vermutlich touchierte der Verursacher, beim Ein- oder Ausparken aus der nebenliegenden Parkbucht, mit seiner Fahrzeugfront den geparkten Nissan an der Beifahrerseite. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeidienstelle Meppen (Tel.: 059319490) aufzunehmen.

